В Москве на Симферопольском бульваре трамвай насмерть сбил ребенка

В Москве сегодня утром трамвай насмерть сбил ребенка на Симферопольском бульваре в районе дома № 31.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По данным источника в правоохранительных органах, трамвайный вагон совершил наезд на ребенка. В результате ДТП ребенок скончался до приезда врачей от полученных травм.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.