Военнослужащий части Минобороны РФ убит в селении Верхний Алкун в Ингушетии

Военнослужащий Минобороны России убит минувшей ночью в Ингушетии,сообщается, что минувшей ночью солдат-срочник Алексей Бельков был смертельно ранен во время выполнения боевой задачи.

По данным силовых структур, Бельков находился в оцеплении возле разрушенного во время спецоперации домовладения, где были уничтожены боевики.

По факту убийства военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего).