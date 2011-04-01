Военнослужащий части Минобороны РФ убит в селении Верхний Алкун в Ингушетии
1 апреля 2011, 07:44 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
Военнослужащий Минобороны России убит минувшей ночью в Ингушетии,сообщается, что минувшей ночью солдат-срочник Алексей Бельков был смертельно ранен во время выполнения боевой задачи.
По данным силовых структур, Бельков находился в оцеплении возле разрушенного во время спецоперации домовладения, где были уничтожены боевики.
По факту убийства военнослужащего возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего).