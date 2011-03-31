Мартовская Стратегия-31 началась в Москве с задержания Лимонова

Лидер незарегистрированной партии Эдуард Лимонов задержан рядом с Триумфальной площадью, где оппозиция пытается провести несанкционированный митинг в рамках «Стратегии-31».

Лимонов прибыл к месту проведения оппозиционной акции на автомобиле. Он вышел из него поблизости с кафе «Теремок» и немедленно был задержан полицейскими, сообщает «Газета.Ru».

В Москве традиционная оппозиционная акция 31-го числа в этот ра разделилась на две. На Триумфальной собирались неразрешено митинговать товарищи Эдуарда Лимонова, а Хельсинской группе во главе с Людмилой Алексеевой разрешили провести митинг на Пушкинскойй площади.

Однако и там, как передает Интерфакс полиция усилила меры безопасности.

Площадь по периметру оцеплена полицией, вокруг площади установлены два кольца металлических ограждений, поблизости припаркованы несколько милицейских автобусов и "Газелей", а также санитарный автомобиль "Скорой помощи".

Вход на площадь организован со стороны кинотеатра "Пушкинский". На входе установлено 15 рамок металлодетекторов. Возле каждой рамки дежурят по два-четыре полицейских.