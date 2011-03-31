Во время взрыва в подмосковниых Электроуглях пострадало 13 человек

В правоохранительных органах сообщили - по уточненным данным, при взрыве в подмосковных Электроуглях пострадали 13 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что в результате взрыва бытового газа в палатке "Куры-гриль" в Электроуглях пострадали 13 человек, из которых - 11 госпитализированы, а пятеро из них находятся в тяжелом состоянии; трое получили амбулаторную помощь и были отпущены домой; двое погибли, передает Интерфакс.



