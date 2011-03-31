"Террористка", так ожидаемая всей московской полицией, просто сбежала от мамы!

Студентка из Омска Виктория Сырбу, которую столичная полиция объявила в розыск по подозрению в подготовке теракта в Москве, написала в интернете, что никого взрывать не собирается.

В сети «В контакте» на своей странице Виктория написала: "Ребят, вся информация - это бред! Ни себя, ни тем более кого-то я точно взрывать не буду!"

Одногруппники омской студентки утверждают, что девушка не имела подозрительных наклонностей, всегда была приветлива и хорошо училась. По их словам, она поссорилась с матерью и сбежала из дома. Они также подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что у Виктории Сырбу есть старшая сестра, которая уехала с супругом в Дагестан и активно пыталась перевезти туда свою младшую сестру, видимо, чтобы выдать замуж. "Она туда не хотела, и что произошло на самом деле у них в семье, нам пока непонятно. Сейчас ее сотовый телефон недоступен, и мы за нее волнуемся", - рассказала одна из знакомых девушки.

Несколько дней назад источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что Виктория Сырбу 1990 года рождения прилетела из Сургута в аэропорт "Внуково", она объявлена в розыск как предполагаемая террористка. Информация передана в отделы милиции Москвы и всем автопатрулям города. При обнаружении девушки полицейским предписано провести ее задержание и доставить в ближайший отдел полиции.