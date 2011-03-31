Девять любителей жареной курицы ранены взрывом газа у палатки в Электроуглях
31 марта 2011, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
В подмосковных Электроуглях в результате взрыва бытового газа в палатке "Куры-гриль" семь человек получили тяжелые травмы, еще двое отделались легкими ранениями.
"Примерно в 15:30 в городе Электроугли на Центральной улице в районе дома 96 произошел взрыв в магазине, по предварительным данным, есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел в двухэтажном кирпичном магазине. После взрыва в магазине начался пожар, который удалось довольно быстро ликвидировать