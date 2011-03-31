В подмосковных Электроуглях произошел взрыв в магазине, есть пострадавшие

В правоохранительных органах сообщили, что сегодня в подмосковных Электроуглях произошел взрыв в двухэтажном кирпичном магазине, есть пострадавшие.



В пресс-службе Следственного комитета РФ проинформировали: "Примерно в 15:30 в городе Электроугли на Центральной улице в районе дома 96 произошел взрыв в магазине, на первом этаже которого размещен продуктовый отдел, на втором - промтовары. По предварительным данным, есть пострадавшие".



По словам сотрудника правопорядка, после взрыва в магазине начался пожар. На место происшествия прибыли все оперативные службы города. В настоящее время на месте инцидента идет ликвидация возгорания.



По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в палатке "Куры-гриль" погибли два человека, еще семеро получили тяжелые ранения, передает Интерфакс.



