В Подмосковье бомба взорвалась под днищем автомобиля

В Подмосковье взорвалась бомба, закрепленная под днищем автомобиля. Инцидент произошел около 12:45 возле дома по улице Колхозная в городе Железнодорожный. Пострадал один человек.



По предварительным данным, в момент взрыва в салоне находился местный житель, безработный, который пытался выехать с парковки. Мужчина был госпитализирован, передает Интерфакс. Под днищем была заложена граната, детонатор которой был привязан к забору. На месте работают сотрудники милиции и Следственного комитета.