В Подмосковье бомба взорвалась под днищем автомобиля
31 марта 2011, 13:54 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Подмосковье взорвалась бомба, закрепленная под днищем автомобиля. Инцидент произошел около 12:45 возле дома по улице Колхозная в городе Железнодорожный. Пострадал один человек.
По предварительным данным, в момент взрыва в салоне находился местный житель, безработный, который пытался выехать с парковки. Мужчина был госпитализирован, передает Интерфакс. Под днищем была заложена граната, детонатор которой был привязан к забору. На месте работают сотрудники милиции и Следственного комитета.