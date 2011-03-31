В Москве приземлился самолет МЧС РФ со 100 россиянами, эвакуированными из Ливии

В Москве утром в четверг приземлился самолет МЧС России, на борту которого 100 россиян, эвакуированных из Ливии. Борт прибыл из Туниса. Он доставил также граждан стран СНГ и Болгарии.



Пассажиров этого рейса перевезли из Ливии в Тунис на машинах. Основной этап эвакуации прошёл ещё до начала военной операции в стране, передает РСН. Россиян вывозили самолётами и на паромах. Министерство иностранных дел России с началом бомбардировок приняло решение оптимизировать штат посольства и оставить в стране лишь незначительное число сотрудников.