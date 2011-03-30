Житель Петербурга отстреливался от хулиганов из травматики

Защищаясь от нападения злоумышленников, житель Петербурга открыл по ним огонь из травматического пистолета. Хулиганы напали на мужчину после того, как он сделал им замечание.



Три молодых человека зашли в парадную справить нужду, а жилец этого дома сделал им замечание, сообщил представитель ГУВД по Петербургу и Ленинградской области со слов самого жильца.



"После этого они вышли за ним на улицу и стали избивать. Мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов", - сказал представитель управления.



В результате один из нападавших получил ранение в голову, второй - в тело, а третий убежал.



Стрелявший мужчина доставлен в отдел милиции, проводится разбирательство.