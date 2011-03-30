Неизвестный сообщил, что Курский вокзал заминирован

Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Курского вокзала в Москве. Правоохранительные органы проверяют эту информацию, решается вопрос об эвакуации пассажиров и сотрудников вокзала.



"Сообщение о заложенном взрывном устройстве в зале Курского вокзала поступило в милицию в среду вечером. На место выехали оперативные службы города, в том числе саперы и кинологи", - сообщил источник в правоохранительных органах.