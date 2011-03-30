Женщину, требовавшую встречи с Медведевым, убедили уехать с Красной площади

Женщину, которая прорвалась к Кремлю на автомобиле, убедили уехать с места инцидента. В результате переговоров комендант Кремля и представитель администрации президента убедили ее прийти завтра на прием.



Как сообщает "Эхо Москвы", Олеся Руденко заблокировала себя вместе с двумя детьми в машине и требовала встречи с президентом. По некоторым данным, женщина добивается выделения ей жилья и материальной помощи. По словам источника, она угрожала убить себя и детей. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.