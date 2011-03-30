Женщина прорвалась на машине на Красную площадь, чтобы встретиться с Медведевым

Женщина, которая прорвалась на машине на Красную площадь, сделала это, чтобы встретиться с президентом РФ. Источник в правоохранительных органах сообщает, что в машине кроме нее находятся двое детей.



Машину уже оцепили сотрудники правоохранительных органов, однако женщина заблокировала двери автомобиля и не допускает полицейских в салон, сообщает "Эхо Москвы". По словам дежурного из ОВД "Китай-город", женщина совершает подобный поступок во второй раз. Она уже требовала встречи с президентом и выезжала на Красную площадь три месяца назад.