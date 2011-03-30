В Украине зарегистрированы следы йода-131 с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Еще 27 марта йод-131 был зафиксирован в микроскопической минимально измеряемой концентрации.



Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев заявил, что АЭС Украины работают в штатном режиме. При этом контроль радиационной обстановки осуществляется в режиме онлайн, повышение уровня мощности дозы гамма-излучения на территории Украины не наблюдается. Намного сложнее установить дополнительное содержание в воздухе изотопа цезия-137. Об этом сообщает пресс-служба киевского института проблем управления имени Горшенина. В 30-километровых зонах наблюдения вокруг действующих АЭС анализам мешает цезий-137 чернобыльского происхождения, передает "Интерфакс".