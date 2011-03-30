На территории Украины госинспекция ядерного регулирования официально зарегистрировала наличие следов йода-131 с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".

Главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Михаил Гашев сообщил СМИ Украины, что еще 27 марта йод-131 был зафиксирован в микроскопической минимально измеряемой концентрации. Сейчас АЭС Украины работают в штатном режиме. В постоянном режиме контроля находятся все реакторы, повышение уровня мощности дозы гамма-излучения на территории Украины не наблюдается.