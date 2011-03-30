Родственники пропавшей 26 марта Виктории Теслюк, дочери одного из топ-менеджеров нефтяной компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз Казахстан", в отчаянии обратились к экстрасенсам.

"Аргументы.ру" сообщали накануне, что в Подмосковье пропала 16-летняя Виктория Теслюк. Она поехала к репетитору, но у нее не появилась. Официальный представитель регионального СУ СК РФ Ирина Гуменная рассказала СМИ, что девушка ушла из дома в деревне Грибки Мытищинского района 26 марта. Отцом пропавшей является 49-летний Роберт Теслюк - заместитель директора НК "ЛУКОЙЛ Оверсиз Казахстан".

Он с женой срочно вылетели в Москву. В настоящее время возбуждено уголовное по части 1 статьи 105 УК РФ, - сообщила пресс-секретарь подмосковного Управления СКР Ирина Гуменная. - Расследованием занимается Мытищинский следственный отдел. Родственники обратились за помощью к экстрасенсам. Те заявили, что видят девушку в старом заброшенном доме.

Приметы Виктории: рост 165 см, нормальное телосложение, белые волосы (собраны в плетение из двух косичек), глаза голубые, очки с узкой черной оправой. Виктория Теслюк была одета в черное пальто до колен (капюшон отделан рыжим мехом), синие джинсы, белую кофту, черные кожаные ботинки с пряжками по бокам.