В Махачкале легковушка врезалась в столб, погибли 3 человека

В Дагестане легковой автомобиль ВАЗ 21014 врезалась в столб. В результате аварии погибли три человека. ДТП произошло утром в среду в Махачкале на улице Магомедтагирова (Казбекова). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Дагестана. Аария произошла около 5:00 по мск. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. На месте ДТП работает оперативно-следственная группа.