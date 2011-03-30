В страшной аварии на автодороге в Хакасии погибло пять человек

В Хакасии крупное ДТП, подробности которого пока не сообщаются. Известно пока только, что в аварии погибло пять человек. Она случилась на 6-м километре автодороги Белый Яр – Бея – Аскиз.



В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, на месте аварии работают специалисты. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Хакасии, столкнулись два автомобиля. Причиной случившегося мог стать гололед.