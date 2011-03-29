Заподозренная в краже пенсионерка умерла в магазине

В Воронеже пенсионерка скончалась в гипермаркете после того, как охранники магазина попытались задержать ее по подозрению в краже глазированных сырков. 70-летняя женщина потеряла сознание и умерла прямо в торговом зале.

Врачи скорой помощи приехали, когда она была мертва.

В связи со смертью человека в гипермаркете Воронежа идет доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.