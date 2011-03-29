В аэропорту "Пулково" сегодня вечером пассажир задержан из-за сообщения о заминировании самолета авиакомпании "Авиалинии Дагестана", который готовился выполнить рейс Санкт-Петербург — Махачкала.

Около 18 часов во время посадки на рейс один из пассажиров - 31-летний уроженец Махачкалы Магомедов, с гипсом на обеих ногах, сообщил о том, что самолет заминирован. Рейс запланирован на 18.40.

По данным Фонтанки.ру, во время осмотра мужчина нервничал и в волнении сказал: "Я что, заминирован, что вы меня так крутите?". Возникла перепалка, и в результате приезжий из Дагестана заявил, что самолет заминирован.

Мужчину опрашивали сотрудники управления на транспорте МВД РФ по СЗФО. Кинологи с двумя собаками проверили самолет и багаж вылетающих. По решению аваикомпании, лже-террорист снят с рейса. Известно, что правоохранительные органы задерживать лже-террориста пока не собираются.

Задержавший авиарейс, неработающий житель Дагестана, ранее служил в комитете по землеустройству администрации Махачкалы.