В Москве восстановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы полностью восстановлено.

Из-за поломки подвижного состава сегодня вечером движение поездов на "серой" линии метро было прервано с 19.59 до 20.06 мск. В это время на станциях собралось много пассажиров.

Неисправленость устранена. Поломанный поезд убрали на запасной путь.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что пасажиры ожидали поезда на станции метро "Чеховская" более пяти минут.