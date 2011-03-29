В Москве восстановлено движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии
29 марта 2011, 21:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы полностью восстановлено.
Из-за поломки подвижного состава сегодня вечером движение поездов на "серой" линии метро было прервано с 19.59 до 20.06 мск. В это время на станциях собралось много пассажиров.
Неисправленость устранена. Поломанный поезд убрали на запасной путь.
Ранее "Аргументы недели" сообщали, что пасажиры ожидали поезда на станции метро "Чеховская" более пяти минут.