В Москве на "серой" линии метро произошел сбой в движении поездов
29 марта 2011, 21:01 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве на станции метро "Чеховская" сегодня вечером скопилась толпа пассажиров в связи со сбоем движения поездов на "серой" линии. По словам очевидцев, по громкой связи передают, что интервалы движения поездов увеличены по техническим причинам.
На Серпуховско-Тимирязевской столичного метрополитена по направлению из центра в сторону "Пражской" поезда на "Чеховской" ожидали более пяти минут.
На другой платформе поезда прибывают с повышенным интервалом и высаживают пассажиров.