В Москве на станции метро "Чеховская" сегодня вечером скопилась толпа пассажиров в связи со сбоем движения поездов на "серой" линии. По словам очевидцев, по громкой связи передают, что интервалы движения поездов увеличены по техническим причинам.

На Серпуховско-Тимирязевской столичного метрополитена по направлению из центра в сторону "Пражской" поезда на "Чеховской" ожидали более пяти минут.

На другой платформе поезда прибывают с повышенным интервалом и высаживают пассажиров.



