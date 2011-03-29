В Улан-Удэ водолазы нашли подо льдом в реке труп 8-летней девочки

В Улан-Удэ водолазы сегодня обнаружили подо льдом в реке Уда труп восьмилетней девочки. Ребенок провалился под лед реки 27 марта.

По данным МЧС Бурятии, утонувший ребенок найден в 50 метрах от того места, где произошла трагедия. В поисковой операции принимали участие более 10 спасателей со специальным оборудованием.

В минувшее воскресенье девочки играли на замерзшей реке. Одна из девочек провалась под лед Уды. Подружка пыталась спасти малышку, держала ее за капюшон. Но течение реки в этом месте очень сильное, удержать не смогла.