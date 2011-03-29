Ребенок, покусанный овчаркой в Электростали, выжил

Двухмесячный ребенок, покусанный 26 марта восточно-европейской овчаркой во дворе частного дома на улице Золотухина в подмосковной Электростали, выжил. Мальчик, которого собака сильно покусала, сейчас находится в больнице, сообщили в Следственном комитете РФ.

Накануне сообщалось, что овчарка вырвалась из вольера набросилась на ребенка, спавшего в коляске на улице без присмотра, когда бабушка малыша ушла в дом, растерзала и насмерть загрызла его.

Официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ирина Гуменная рассказала, что собака опрокинула коляску и несколько раз укусила младенца в голову. Мальчик был госпитализирован. В настоящее время подмосковными следственными органами проводится проверка по факту нападения собаки на ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.