Топ-менеджер «Лукойла» не подтверждает пропажу своей дочери

Топ-менеджер «Лукойла» Роберт Теслюк не подтверждает пропажу своей 16-летней дочери Виктории. «Всё хорошо», — заявил заместитель директора НК «Лукойл Оверсиз Казахстан» «Русской службе новостей».

Полиция столичного регионаили разыскивает дочь топа «Лукойла» Роберта Теслюка, которая пропала в Мытищинском районе. Виктория Теслюк вышла из дома в коттеджном поселке утром 26 марта. С тех пор на связь она не выходила, ее мобильный не отвечает.

Ранее СКР по Московской области сообщаил, что Виктория Теслюк ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Пресс-секретарь управления СКР Московской области Ирина Гумённая заявила: «С учётом имеющихся данных было возбуждено уголовное дело по статье 105-й «убийство». В настоящее время проводится расследование. Мы пытались выйти на связь, однако телефон не отвечал.

Рассматриваются версии о том, что девушка стала жертвой совершённого в отношении неё преступления, именно убийства; а также то, что девушка по неустановленным пока причинам не даёт о себе знать». В следственном комитете уточнили, что версию похищения девушки с целью выкупа следствие не рассматривает.