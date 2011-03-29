Официальный представитель регионального главного следственного управления СК РФ Ирина Гуменная сообщила, что 26 марта в Подмосковье пропала дочь Роберта Теслюка, замдиректора НК "ЛУКОЙЛ Оверсиз Казахстан".



Ирина Гуменная рассказала: "В субботу, 26 марта, ушла из дома в деревне Грибки Мытищинского района Виктория Теслюк, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно". По ее словам, 16-летняя Виктория поехала в Москву к репетитору по математике, однако в назначенное время у преподавателя так и не появилась. Связаться по телефону с девушкой не получилось, трубку она не сняла, а еще через некоторое время абонент стал недоступен.



В настоящее время идет поиск пропавшей девушки, передает Интерфакс.