Во Владимирской области проводится проверка по факту взрыва емкости для солярки

Во Владимирской области следственные органы проводят доследственную проверку по факту взрыва емкости для хранения солярки, в результате которого погиб один человек и один был госпитализирован.



Утром 26 марта на территории склада ГСМ кооператива «Сосновоборский», расположенного в селе Сосновый Бор Юрьев-Польского района, при производстве сварочных работ по ремонту пустой емкости для хранения солярки произошел взрыв скопившихся в ней паров дизельного топлива.

От взрыва 48-летний главный инженер СПК погиб на месте происшествия, а 33-летний сварщик с обширными термическими ожогами доставлен в реанимационное отделение местной центральной больницы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка.