Отставной боец спецназа расстрелял своих домочадцев на годовщине сына

Сотрудники московской полиции задержали отставного бойца спецназа, который расстрелял своих домочадцев на годовщине сына, пострадали супруга и ее брат.



Инцидент случился в ночь на воскресенье в элитном доме на Родионовской улице на северо-западе Москвы. 44-летний Олег Мосолов, бывший военнослужащий, ветеран боевых действий в Чечне, а сегодня - преуспевающий бизнесмен, выстрелил из пистолета в живот шурину, а затем два раза выстрелил в свою супругу. По словам соседей, ночью произошла драка между Мосоловом и его шурином, после чего последовали выстрелы, пишет газета "Московский комсомолец".



Сотрудники полиции, прибывшие на место, изъяли у подозреваемого пистолет ТТ 1946 года выпуска, когда он перезаряжал оружие, чтобы выстрелить в себя. По словам сотрудников правопорядка, спецназовец вел себя неадекватно, кричал, что у него рак мозга и ему осталось жить несколько дней. В квартире Мосолова при обыске был обнаружен еще и пистолет Макарова с патронами. Как пояснил Мосолов, это оружие он хранил для самоубийства.



В настоящее время Олег Мосолов задержан, а его супруга и шурин прооперированы, их жизни вне опасности. Годовалый сынишка Мосолова находится у родственников.



Следователи предполагают, истинной причиной неадекватного поведения ветерана стало психическое расстройство, вызванное алкогольным опьянением и банальные семейные разборки.