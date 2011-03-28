Главарь религиозно-экстремистской группировки убит в Нальчике

Главарь религиозно-экстремистской группировки, действовавшей в Нальчике, Аскер Хажироков убит сотрудниками спецслужб, сообщил официальный представитель НАК Николай Синцов.



"Сотрудники ФСБ и МВД в результате адресной проверки в одном из домов на улице Северная в Нальчике уничтожили Аскера Хажирокова 1987 года рождения, который оказал вооруженное сопротивление. При нем обнаружены пистолет Макарова и граната РГД. В настоящее время на месте работают взрывотехники, которые проверяют помещение на наличие взрывных устройств", – цитирует сообщение НАК РИА "Новости".