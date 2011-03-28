На нефтеперерабатывающем заводе в Уфе горит резервуар с топливом

В Уфе горит один из резервуаров нефтеперерабатывающего завода "Новоил". В резервуаре объемом 2 тысячи кубических метров находится дизельное топливо, сообщает МЧС Башкирии.



Информация о пожаре поступила в единую диспетчерскую службу в Уфе около 16:00 (14:00 мск).



"В настоящее время пожарные уфимского гарнизона тушат возгорание. Пострадавших нет, угрозы населению и конструкциям завода нет", - сообщает МЧС.