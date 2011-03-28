В Кемерово в результате ДТП погиб водитель КАМАЗа

В Кемерово в ДТП погиб водитель КАМАЗа: грузовик, которым управлял 29-летний мужчина, на большой скорости врезался в опору моста на улице Красноармейской, водитель скончался на месте.

Как одну из версий случившегося следствие рассматривает возможный суицид: "Родственники погибшего говорят, что накануне он поссорился с девушкой, и, вероятно, таким образом решил покончить с жизнью", - уточняют в ГИБДД региона.

Версию суицида подтверждает отсутствие следов тормозного пути, но, возможно, водитель просто не справился с управлением автомобилем.