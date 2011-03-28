Угроза взрыва в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве, о которой сообщил неизвестный на пульт "02", оказалась ложной: саперы и кинологи со служебно-розыскными собаками завершили осмотр помещений спорткомплекса.

В результате каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.



Перед началом осмотра из здания были эвакуированы более тысячи человек, ведется розыск звонившего, который сообщил ранее о якобы заложенной бомбе.