Кран обрушился на жилой дом в поселке Краснообск под Новосибирском
27 марта 2011, 15:59 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]
В ночь на воскресенье в поселке Краснообск в Новосибирской области строительный башенный кран упал на 5-этажный кирпичный жилой дом: управление МЧС РФ по Новосибирской области уточняет, что кран упал на строительной площадке.
При падении кран повредил угол крыши жилого дома, а в стене одной из квартир пятого этажа образовалась трещина. Стрела крана упала на детскую площадку, жертв и пострадавших нет.
Дом осмотрели представители администрации Краснообска, выяснилось, что отселять жильцов не требуется, а на чердаке нужно заменить одну поврежденную железобетонную плиту.