20 тысяч жителей Владивостока остались без воды

Из-за прорыва трубопровода во Фрунзенском районе Владивостока в воскресенье утром 286 зданий города оказались отключенными от водонапорной станции.

Среди учреждений, пострадавших от аварии, - здание Дальневосточного морского пароходства.

Однако основное количество отключенных домов – жилые многоэтажки. По подсчетам РИА Новости, без водоснабжения осталось приблизительно 20 тысяч человек.

Аварийные бригады, работающие на месте, обещают восстановить трубопровод к 20:00 местного времени (13:00 мск)