В Лондоне арестованы 214 участников демонстрации

На улицы Лондона в субботу британские профсоюзы вывели на демонстрацию против программы сокращения государственных расходов, более 250 тысяч человек.

Массовая акция протеста сопровождалась столкновениями с полицией и вандализмом. Демонстранты закидывали полицейских краской. Часть протестующих, одетых в черные маски, ворвались в отделение банка HSBC в центре Лондона, атаковали здание McDonald's, передает Би-би-си.

В октябре 2010 года британское правительство обнародовало планы урезания госрасходов в ближайшие пять лет более чем на 80 миллиардов фунтов стерлингов для борьбы с катастрофически растущим внутренним долгом страны. Самым ощутимым социальным последствием программы может стать сокращение около 500 тысяч рабочих мест в бюджетном секторе экономики. Именно тогда британский конгресс профсоюзов TUC объявил о планах провести самую масштабную за 20 лет общенациональную демонстрацию протеста в Лондоне.

Шествие началось в 11 часов по местному времени (14.00 мск) по набережной Виктории, откуда его участники проследовали по центру Лондона в Гайд-парк.