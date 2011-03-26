В Краснодарском крае энергетики частично восстановили энергоснабжение

В Краснодарском крае энергетики к вечеру субботы частично восстановили энергоснабжение, нарушенное из-за сильного ветра. Без света в регионе остаются около 17 тысяч человек.



Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кубаньэнерго". По данным на 15.00 мск, в регионе были частично обесточено около 30 населенных пунктов в 15 районах региона. Без света оставались около 70 тысяч человек. К вечеру субботы без света в крае остаются около 17 тысяч человек в 20 населенных пунктах, передает РИА Новости. Энергетики завершили основные работы в Славянском, Красноармейском, Темрюкском, Анапском, Крымском, Геленджикском и Абинском районах.