В Краснодарском крае из-за сильного ветра сорвало крышу районной больницы

В Краснодарском крае из-за сильного ветра сорвало крышу детского отделения Каневской центральной районной больницы. Погибших и пострадавших нет. Площадь составила 1400 кв. метров.



Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. На момент происшествия в здании больницы находились 77 больных и 43 сотрудника, передает Вести.ру. В 15:00 мск люди были переселены в другие помещения больницы. Ущерб от стихии, по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, составил 100 тысяч рублей.



Аргументы.ру сообщали ранее о том, что в Краснодарском крае из-за сильного ветра без света остались 70 тысяч человек. Электроснабжение нарушено в 15 районах края. Энергетики восстанавливают подачу электричества.