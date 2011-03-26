В Курганской области произошел пожар в жилом доме. Погибли четыре человека - женщина и трое маленьких детей. Инцидент произошел в субботу в селе Большое Гусиное. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Курганской области. Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в МЧС в 05.35 по мск. Горел жилой дом размером семь на семь метров, передает РИА Новости. Во время тушения пожара спасатели обнаружены тела 4-х погибших: женщины 1982 года рождения, мальчиков 2004 и 2009 годов рождения, девочки 2006 года рождения. Пожар был ликвидирован в 06.35 мск.