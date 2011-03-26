В Краснодарском крае из-за сильного ветра без света остались 70 тысяч человек. Электроснабжение нарушено в 15 районах края. Энергетики восстанавливают подачу электричества.



Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Кубаньэнерго». В Краснодарском крае в субботу дует сильный ветер, порывы которого достигают 33 метров в секунду. По данным на 15.00 по мск, частично обесточено около 30 населенных пунктов. «Ликвидация последствий стихии ведется в Славянском, Красноармейском, Темрюкском, Кущевском, Ленинградском, Щербиновском, Анапском, Крымском, Геленджиксом, Абинском, Калининском, Каневском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Брюховецком районах», - говорится в сообщении ОАО «Кубаньэнерго».