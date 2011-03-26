В Пензенской области столкнулись две легковушки, погибли 2 человека

В Пензенской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей - ВАЗ-21010 и Audi. Погибли два человека. Авария произошла на автодороге Саратов- Нижний Новгород.



Об этом сообщил старший инспектор регионального управления ГИБДД Виталий Иванов. По его словам, около 16:00 водитель ВАЗ-21010 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Audi, передает «Интерфакс». Водитель и пассажир "десятки" погибли на месте. Водитель и пассажир иномарки были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Причиной ДТП стала практически нулевая видимость на дороге, вызванная сильной метелью.



