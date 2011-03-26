Скончался певец и композитор Александр Барыкин

На 60-м году жизни скончался знаменитый певец и композитор Александр Барыкин. Барыкин умер в реанимации во время гастролей в Оренбурге. Причина смерти - повторный инсульт.



Об этом сообщил представитель артиста Александр Сидоренко. По его словам, артист скончался несколько часов назад в реанимации. В середине января Барыкин был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Брянска. Позже певца перевели в обычную палату и выписали, передает РИА Новости.



Александр Александрович Барыкин родился 18 февраля 1952 года в селе Березово (Россия, Тюменская область). Затем Александр вместе с родителями переехал в Люберцы. Здесь он окончил музыкальную школу. В 1979 году Барыкин основал московскую группу «Карнавал». В 1981 году был записан первый альбом «Супермен», послуживший началом популярности группы и Барыкина. В 1982 году коллектив записал хит «Остров» («Чудо-остров»). В 1984 году в программе «Новогодний Огонек» Александр Барыкин спел песню «Программа передач на завтра», после чего стал очень известным в широких кругах. Вскоре у группы появился и новый хит "Букет" на стихи гениального поэта Николая Рубцова. К 2001 году Александр Барыкин написал около 400 песен: их исполняет Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Сенчукова, Валерия, Марина Хлебникова, Алсу.