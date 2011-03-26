В Омске горел жилой дом, погибли 5 человек

В Омске произошел пожар в жилом четырехквартирном доме. Погибли пять человек, еще двое пострадали. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.



Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 01.30 (22.30 по мск.). На момент прибытия пожарных горела квартира номер 1 четырехквартирного дома. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, передает РИА Новости. В настоящее время на месте происшествия работает передвижная пожарно-криминалистическая лаборатория.