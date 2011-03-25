В Москве грабитель пырнул беременную женщину ножом в живот и похитил сумку

В Москве неизвестный напал с ножом на беременную женщину, похитив сумку с документами и деньгами. Женщина сама вызвала "скорую". Врачи проводят операцию по спасению жизни ее и ребенка.



Преступник напал на женщину, находящуюся на 7-м месяце беременности, во дворе дома номер 137 по Ленинскому проспекту. Как сообщает Интерфакс, жертва грабителя приехала домой вместе с 4-летним ребенком, припарковала машину и направлялась к подъезду. В этот момент к ней подбежал неизвестный молодой человек, пырнул ножом ее в живот, вырвал сумку с деньгами и документами и скрылся. Женщина вызвала скорую помощь и до приезда медиков зажимала рану руками. В настоящий момент ей проводится операция. Полицейские изучают записи с камер слежения.