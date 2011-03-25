Армянские полицейские задержали шестерых россиян, устроивших дебош в салоне самолета, выполнявшего рейс "Москва-Ереван".

Полицейские задержали болельщиков, которые летели в Ереван из Москвы на футбольный матч. По их информации, во время полета молодые люди спорили, ругались и дрались. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство и нарушение общественного порядка", сообщает aysor.am. По некоторой информации, болельщики приехали в Ереван на матч между сборными Армении и России, который состоится завтра.