На юго-востоке Москвы троллейбус врезался в столб, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы на пересечении Вишняковской улицы с площадью Амилкара Кабрала произошло ДТП: водитель троллейбуса не справилась с управлением и допустила наезд на мачту освещения.

Троллейбус № 64, уходя от столкновения с легковым автомобилем, на высокой скорости врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадало четверо пассажиров троллейбуса. Двери в троллейбус были заблокированы. Прибывшие на место спасатели помогли пассажирам выбраться из салона. Пострадавшие пассажиры от госпитализации отказались.



