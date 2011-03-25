Причиной ДТП с участием 34 машин под Тулой мог стать случайный пешеход

В Тульской области на трассе "Крым" около 14.00 мск столкнулись 34 автомобиля. По предварительным данным, причиной аварии мог стать пешеход, который перебегал дорогу.

От полученных ранений мужчина скончался. Ранее "Аргументы недели" сообщали, что по предварительным данным один человек погиб и несколько пострадали сегодня в аварии на федеральной трассе "Крым" в Тульской области. ДТП произошло в Заокском районе Тульской области на 145 км. На месте работают несколько машин скорой помощи, спасатели МЧС, сотрудники ГИБДД и прокуратуры.