В Киргизии произошло землетрясение амплитудой 5 баллов

На юге Киргизии, в 35 километрах от города Ош, сегодня произошло землетрясение силой 5-баллов по 12-балльной шкале. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.



Как сообщают в МЧС Киргизии, по данным Института сейсмологии Национальной академии наук республики очаг землетрясения располагался в 35 километрах от южной столицы страны города Ош. Подземные толчки ощущались в сельских округах Гульча, Кыргыз-Ата и Кок-Бель. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.