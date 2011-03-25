В больнице Севастополя с пятого этажа рухнул в шахту лифт с людьми

В 1-й городской больнице города Севастополя ЧП: лифт с 8 пассажирами рухнул в шахту с пятого этажа. Тяжело ранены два человека.

У двух пассажиров лифта, рухнувшего в шахту в больнице, установлены компрессионные переломы позвоночника, еще трое человек получили легкие травмы, сообщил РИА Новости сотрудник городской администрации. По его словам, от гибели людей спасли пружины для улавливания кабины - без них последствия были бы гораздо тяжелее.