Водитель Ауди ТТ, который врезался в кортеж Чайки, задержан гаишниками

В Москве задержан водитель "Ауди-ТТ", который скрылся с места происшествия, став виновником ДТП с участием автомобиля из кортежа генпрокурора Юрия Чайки. В аварии пострадали еще четыре автомобиля.

ДТП произошло около 13:00 мск на Садово-Кудринской улице в районе дома номер 20. Выехав на встречную полосу и не справившись с управлением, автомобиль "Ауди-ТТ" столкнулся с патрульным экипажем ГИБДД, который сопровождал машину генерального прокурора Юрия Чайки. Водитель иномарки скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС. Выясняются обстоятельства аварии. Задержанный – мужчина 1987 года рождения.