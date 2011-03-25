В машину, сопровождавшую автомобиль генпрокурора, врезалась иномарка
25 марта 2011, 14:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы произошло ДТП - в милицейскую машину, сопровождавшую служебный автомобиль генерального прокурора Юрия Чайки врезалась иномарка, сообщили в правоохранительных органах.
По словам сотрудника правоохранительных органов, происшествие произошло около 13:00 мск на Садово-Кудринской улице в районе дома номер 20. Выехав на встречную полосу и не справившись с управлением, автомобиль "Ауди-ТТ" столкнулся с патрульным экипажем ГИБДД, который сопровождал машину генерального прокурора Юрия Чайки.
С места происшествия автомобиль "Ауди-ТТ" скрылся. Машина генпрокурора в ДТП не пострадала и продолжила движение, предает Интерфакс.
Вскоре после ДТП сотрудники полиции обнаружили машину нарушителя недалеко от места происшествия, а затем был задержан и хозяин иномарки. Сейчас с ним проводится разбирательство.
Официального подтверждения этой информации пока нет.